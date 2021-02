OM : De nombreux absents pour Bordeaux

📲 Suivez la conférence de presse de @PipaBenedetto et de 𝗡𝗮𝘀𝘀𝗲𝗿 𝗟𝗮𝗿𝗴𝘂𝗲𝘁 avant #FCGBOM en direct et en exclusivité sur @TwitchFR ! 🎙

Caleta-Car absent et Sakai incertain

Après leur victoire en Coupe de France sur la pelouse de l'AJ Auxerre (0-1), les Marseillais espèrent renouer avec la victoire en Ligue 1. Pour rappel, l'OM n'a plus gagné depuis le 6 janvier face à Montpellier (3-1). En crise, le club phocéen est en manque de points et le match contre des Girondins de Bordeaux également en grande difficulté peut être l'occasion d'en engranger. Néanmoins, l'équipe doit faire face à quelques absents. Arkadiusz Milik, recruté cet hiver, et Alvaro Gonzalez sont tous les deux blessés et indisponibles pour le match au Matmut Atlantique. Dimitri Payet sera lui aussi absent. Après sa faute sur Marco Verratti lors du centième Classique dimanche dernier, le Réunionnais a reçu un carton rouge et a écopé de deux matchs de suspension.En conférence de presse aux côtés de Dario Benedetto, Nasser Larguet a confirmé que son défenseur Duje Caleta-Car sera encore absent. Après avoir ressenti une gêne musculaire, le Croate n'avait déjà pas joué contre Auxerre. Pour ne pas prendre de risques, l'entraîneur intérimaire a préféré ne pas le prendre dans le groupe pour qu'il puisse récupérer tranquillement. Larguet a également un doute sur Hiroki Sakai. Le Japonais est incertain. L'OM enregistre toutefois le retour de Jordan Amavi, absent lors des 11 derniers matchs. Le latéral gauche était blessé au mollet. Il était présent à l'entrainement des Marseillais vendredi matin. Malgré cette dure période que traverse l'Olympique de Marseille, Nasser Larguet a une totale confiance en son effectif : « Être dans les 5 premiers est faisable avec ce groupe là » a-t-il déclaré en conférence de presse ce vendredi. Dimanche, le coup d'envoi est prévu à 21 heures à Bordeaux.