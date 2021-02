OM : Coup dur en défense

L'infirmerie de l'Olympique de Marseille a accueilli un nouveau pensionnaire en la personne de Duje Caleta-Car. Souffrant d'une gêne musculaire, le défenseur central phocéen ne sera pas présent face à Bordeaux (dimanche à 21h). La dernière ligne marseillaise est particulièrement mise à mal puisque Alvaro Gonzalez est également absent suite à sa blessure au genou contractée lors du dernier "Classique" face au PSG.

Et d'après les informations de RMC, la liste pourrait encore s'allonger puisque Hiroki Sakai n'a pas pris part à la séance d'entraînement organisée ce vendredi. Marseille est actuellement neuvième du classement de Ligue 1, un point et une place devant les Girondins, mais avec deux matchs en moins. L'OM n'a pas gagné à Bordeaux depuis plus de quatre décennies (1977).