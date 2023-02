OM : Contre Nantes, les supporters de l'OM ont envahi le parcage malgré l'interdiction

Ce mardi, l'Olympique de Marseille se déplaçait sur la pelouse du FC Nantes pour le compte de la 21ème journée de Ligue 1. Les Olympiens ont réalisé une belle prestation qui leur a permis de s'imposer 2-0. Le premier but a été inscrit contre son camp par Joao Victor contre son camp à l'heure de jeu. Azzedine Ounahi a inscrit le deuxième but de l'OM dans le temps additionnel après une magnifique action individuelle de sa part. Cette victoire leur permet de rester accrocher au wagon Lens-PSG et de valider leur place sur le podium.

Les supporters ont envahi le parcage

Alors que les supporters de l'Olympique de Marseille étaient interdits de déplacement au Stade de la Beaujoire. ils ont tout de même réussi se regrouper dans le parcage réservé aux visiteurs. Ils ont d'ailleurs donné de la voix afin de pousser leur équipe à remporter la victoire. La bataille des tribunes a existé malgré les 900 kilomètres qui séparent les deux villes.