OM : Comment Sampaoli veut garder Payet motivé

. Vendredi dernier à Reims (1-3), le numéro 10 du club phocéen a été impliqué sur les trois buts de son équipe, avec un doublé ainsi qu'une passe décisive délivrée à Arkadiusz Milik. Si d'un point de vue physique, le natif de Saint-Pierre est plus affûté, il jouit également d'une liberté totale dans ses mouvements sur le terrain. Pleinement relancé depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli du côté de l'Orange Vélodrome, le meneur de 34 ans devra être en mesure de faire perdurer son niveau, afin que l'OM possède un avenir optimiste.Ce jeudi en conférence de presse, avant la réception de Strasbourg en ouverture de la 35ème journée de Ligue 1 (vendredi, 21 heures), Jorge Sampaoli a évoqué les leviers à activer dans l'optique d'une amélioration durable de son maître à jouer.. Aujourd'hui, c'est dur pour un joueur et c'est à nous de leur donner les outils pour maintenir le niveau de concentration au-dessus du reste", a jugé le natif de Casilda. Par ailleurs, il n'a pas omis de souligner les performances en hausse de Payet : "Il joue de plus en plus près du but adverse. Il progresse au niveau des passes (8) et des buts (7). Il semble avoir compris le mode de jeu qu'on veut mettre en place. Il est enthousiaste à ce sujet", a souligné Sampaoli.