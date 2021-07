Ancien grand espoir du football turc, Cengiz Ünder a connu quelques campagnes assez mitigées à l'AS Rome. Pour se relancer, le milieu offensif a rallié Marseille, rejoignant l'OM et son fervent et passionné public avec option d'achat obligatoire. Ünder a d'ailleurs salué les supporters phocéen dès sa conférence de presse de présentation.

"Impressionné par les supporters"

« J'ai été impressionné par les supporters à Fos en amical, il y avait déjà une grande ferveur. Les supporters à Marseille ressemblent à ceux en Turquie, pour un joueur comme moi, jeune, c'est extrêmement motivant, ça donne encore plus envie de se battre pour l'équipe et pour eux. J'ai envie de leur montrer que je peux leur apporter. »



« Je me suis plus intéressé à la Ligue 1 dernièrement du fait de leur présence, j'ai pas mal échangé avec Burak qui m'a dit ce qu'il avait vu à Marseille. Il m'a répété le mot « ferveur ». Mais le plus important, encore une fois, ce sont les échanges avec le président Longoria et le coach Sampaoli. C'est ce qui m'a motivé », a ajouté le joueur.