OM : Boudjellal n'est plus dans le projet de rachat

Après la récente sortie médiatique de la banque d'affaires Wingate au sujet des discussions entre Franck McCourt et Mohamed Ajroudi, l’ancien président du RC Toulon a tenu à mettre les choses au clair dans un entretien accordé à RMC Sport. « Cela devient un peu indécent donc je me désolidarise complètement de cette façon et cette manière de communiquer, a annoncé Mourad Boudjellal. Quoi que cela puisse me coûter, même si demain cela se passe, cela se fera sans moi et ce n’est vraiment pas grave. »

« Je me suis mis en retrait »

"Le communiqué de ce jeudi est grotesque."

L’homme d’affaire français ne semble pas beaucoup apprécier la communication du clan Ajroudi « Je n’ai pas pour habitude d’avoir ce genre d’attitude, a expliqué Mourad Boudjellal. Le communiqué de ce jeudi est grotesque. Je tiens à dire que je n’ai absolument pas participé à tout ce qui s’est dit depuis un mois. Je me suis mis en retrait comme je l’avais dit. Je trouve honteux tous ces communiqués qui sont sortis et que je découvre dans la presse comme tout un chacun. »



