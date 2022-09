OM : Après McCourt, Eyraud claque la porte aussi

"La décision de Frank #McCourt de démissionner du conseil traduit une réorganisation interne au sein de McCourt Global visant à élargir les responsabilités de ses dirigeants pour maintenir le rythme de développement mondial de l'organisation" #OM https://t.co/KcfDdTJNBM

L'organigramme de l'OM va se retrouver chamboulé. Au lendemain de l'annonce du retrait de Franck McCourt à la tête du conseil de surveillance du club, la société. Celui qui avait quitté ses fonctions de président de l'OM au mois de février et nommé un mois plus tard vice-président du conseil de surveillance va ainsi se consacrer à d'autres activités. Cependant, celui qui a exercé en tant que professeur à Sciences Po s'en ira de manière effective avant la fin de l'année.Dans ce communiqué, McCourt Global réitère ses velléités de porter l'OM vers les cimes et réfute les rumeurs faisant état d'une volonté de vendre le club. ". Le conseil de surveillance de l'OM est entre de bonnes mains, et les récents changements intervenus au sein du conseil de surveillance n'ont pas d'incidence sur la stratégie et les activités de l'OM" peut-on lire dans l'article publié par nos confrères de La Provence."La décision de Frank McCourt de démissionner du conseil traduit, une initiative à but non lucratif lancée par McCourt Global. Celle-ci entend créer un internet plus équitable et restructurer les réseaux sociaux pour permettre aux utilisateurs de reprendre le contrôle de leurs données et renforcer la démocratie" informe la suite de ce communiqué de presse.Cette dernière entité et ses activités représenteront probablement le quotidien futur de Jacques-Henri Eyraud. L'ancien président de l'OM demeure à la tête des opérations EMEA de McCourt Global, consistant à établir les principales stratégies ainsi que les objectifs commerciaux du groupe