OM : après la défaite face à Nice, Guendouzi fait une promesse en vue du choc face au PSG

L'Olympique de Marseille a concédé sa première défaite de l'année 2023 hier face à l'OGC Nice (1-3) du côté du stade Vélodrome et les Marseillais ont fait la mauvaise opération du week-end. Tandis que Lens a fait match nul face à Brest et que Monaco a gagné contre Clermont, les Marseillais ont manqué une occasion de consolider leur deuxième place. Forcément, cette défaite a laissé un goût amer chez les joueurs marseillais mais Mattéo Guendouzi, le milieu de terrain de l'OM, a pris la parole après la rencontre et il a tenu à faire une promesse en vue du choc face au PSG en Coupe de France mercredi (8e de finale).

La promesse de Guendouzi

"Dans l’ensemble, je pense qu’on aurait mérité un meilleur résultat. Ils ont été plus réalistes que nous parce qu’on a eu nettement plus d’occasions qu’eux. Ils n’ont eu que trois, quatre ou cinq situations et ont réussi à marquer sur des situations où on aurait pu mieux défendre pour suivre le ballon ou sortir sur le joueur qui va tirer. C’est dommage parce que ça met un coup d’arrêt à cette série, on était sur une dynamique. On ne va rien lâcher et on va travailler pour être prêts mercredi", a confié le milieu de terrain de 23 ans, avant de parler du choc face au PSG et d'assurer que les joueurs seront prêts.

"Ça va être un gros match, on sait qu’il y a de très bons joueurs des deux côtés. Sur l’efficacité, il va falloir qu’on soit bons sur les contre-attaques parce que c’est une équipe qui peut être redoutable devant. Ils ont des joueurs de qualité qui peuvent marquer à n’importe quel moment. On a fait de très bonnes choses depuis le début de saison. Ce n’est pas parce qu’on a perdu ce match qu’on sera moins confiants pour mercredi. On va bien attaquer ce match et on sera prêt." Pour Guendouzi et l'OM, le rebond est attendu mercredi.