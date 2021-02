L'Olympique de Marseille va se confronter à un menu copieux pour la suite de la saison. En quête d'un second souffle, la formation de Nasser Larguet jouera les arbitres dans la course au titre de champion de France puisqu'elle va affronter les deux premiers du classement - Lyon puis Lille. Un calendrier très chargé qui place cette équipe fragile au pied du mur. D'autant que Larguet - ou son successeur Jorge Sampaoli - devra encore composer avec un onze amoindri.

Amavi va devoir patienter

Selon les informations de L’Équipe, le défenseur latéral gauche Jordan Amavi ne devrait pas pouvoir retrouver les terrains de Ligue 1 pour l'une de ces deux échéances. Forfait contre Lyon, l'ancien Niçois sera certainement trop juste contre Lille à cause de lésion à la cuisse. Une tuile pour le club phocéen qui doit se passer d'un élément considéré comme un titulaire indiscutable sous la tutelle d'André Villas-Boas. Sans Amavi, l'OM devra compter sur Sakai, repositionné à gauche, ou Nagatomo, peu convaincant, à ce poste face à des adversaires disposant d'une grosse force de frappe offensive...