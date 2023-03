OM : Alexis Sanchez veut prolonger

Alexis Sanchez rassure les supporters. Arrivé lors de l’intersaison, l’international chilien a confirmé son statut et enchaîne les prestations de grande classe sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Maillon essentiel du système mis en place par Igor Tudor, l’ancien d’Arsenal se montre précieux par sa qualité technique et son abatage incessant sur le front de l’attaque. Néanmoins, Alexis Sanchez avait suscité l’inquiétude des suiveurs du club phocéen en émettant des doutes quant à sa prolongation. En fin de contrat à l’issue de la saison, l’ailier avait indiqué vouloir remporter des titres et avait montré une certaine forme de lassitude.

Alexis Sanchez ouvre la porte à une prolongation



Toutefois, la situation aurait changé. Dans une interview accordée à TVN Chili, Alexis Sanchez a ouvert la porte à une prolongation : « le club me fait confiance et s'occupe de moi, et quand on s'occupe de vous, vous n'avez plus qu'à faire vos preuves. Je ferais une erreur si je me relâchais. La continuité dans le football est la chose la plus difficile. (…) Je vois année après année. J'ai un contrat d'un an à Marseille. Est-ce que j'aimerais prolonger ? Oui. Mais dans le football il y a beaucoup de possibilités. Je suis heureux et content j'aime les supporters » Avec 16 buts en 34 matchs toutes compétitions confondues, le joueur de 34 ans a fait mieux que confirmer les attentes suscitées à son arrivée.