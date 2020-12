L'OM s'était incliné 1-0 face à l'Olympiakos lors de sa première sortie européenne de la saison. La suite, on la connaît : la chronique d'une déliquescence pas forcément annoncée pour le club olympien en Ligue des Champions, avec zéro points, aucun but et un record de défaites consécutives en prime. Marseille retrouve le club grec ce mardi soir et pour Mathieu Valbuena, les Phocéens seront forcément revanchards et désireux de bien faire : "Paradoxalement, ils sont en grande difficulté en Ligue des Champions mais bien placés en championnat, a ainsi confié "Petit Vélo" dans un entretien accordé à la chaîne Téléfoot. C'est aussi au niveau de l'écart de performance, de l'écart de l'exigence. La Ligue des Champions, c'est un niveau au-dessus. On sait très bien qu'ils ont 0 point, on a eu cet avantage à l'aller (1-0). Il va falloir le conserver même si on sait que Marseille sera revanchard parce qu'ils voudront marquer leur premier but, leur premier point pour ne pas être comme on l'a été il y a 7 ans", a analysé l'ancien olympien. Et si l'OM se réveillait enfin ?