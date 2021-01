OL : Visite médicale mardi pour Slimani ?

Slimani, une arrivée pour compenser le départ très probable de Dembélé

Les négociations entamées entre l'Olympique Lyonnais et Islam Slimani - l'attaquant de Leicester - devraient se finaliser. Ce mardi, selon des informations de Gianluca Di Marzio - journaliste pour Sky Sports. La source indique que l'international algérien devrait venir à Lyon ce mardi afin de passer sa traditionnelle visite médicale. Placardisé en Angleterre sous le maillot des Foxes, Slimani n'a disputé qu'une seule rencontre (19 minutes) de Premier League dans l'exercice 2020-2021, contre Aston Villa, le 18 octobre. C'est un dossier important pour l'OL, comme l'avait confirmé Juninho, samedi après le nul sur la pelouse de Rennes, en Ligue 1 (2-2)."Slimani, c'est un joueur qu'on apprécie beaucoup, ça fait partie des possibilités, il n'y a pas que lui. A la moitié de la saison, ce n'est pas toujours facile de trouver un attaquant pour jouer six mois ou un an et demi, ça coûte cher. On regarde d'autres joueurs, on avait parlé avec lui au début de la saison, on avait presque trouvé un accord, il a envie de venir, de porter notre maillot. On discute", avait expliqué le directeur sportif de Lyon au micro de Téléfoot.Non-inscrit sur la liste des joueurs de Leicester pour la Ligue Europa, Slimani est en fin de contrat en juin 2021 avec le club anglais et n'entre pas dans les plans de son entraîneur, Brendan Rodgers. Le vainqueur de la CAN 2019 avec l'Algérie est pour rappel un ancien élément de la Ligue 1. Il a évolué, en prêt, sous le maillot de l'AS Monaco lors de la saison 2019-2020, formant un joli duo avec son compère d'alors, Wissam Ben Yedder. Son arrivée possible chez les Gones viendrait compenser le départ très probable de Moussa Dembélé du côté de l'Atlético Madrid