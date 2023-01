OL : un joueur en approche, fin de mercato, Malo Gusto ... Laurent Blanc fait le point

L'Olympique Lyonnais va affronter le Stade Brestois demain soir au Groupama Stadium. Trois jours après leur succès en Corse face à l'AC Ajaccio (0-2), les Lyonnais doivent poursuivre sur leur lancée et prendre trois nouveaux points. Ce mardi, à quelques heures du match, Laurent Blanc, le coach des Gones, était présent en conférence de presse, où RMC Sport se trouvait également, et il a parlé de cette rencontre de la 21e journée, tout en annonçant une arrivée avant la fin du mercato mardi. Une fin de mercato qu'il a aussi commenté, lui qui a également été interrogé sur Malo Gusto et son départ à Chelsea en fin de saison. Découvrez l'essentiel de sa conférence de presse ci-dessous.

Une arrivée à venir

"Il (Jeffinho) est en train de passer sa visite médicale, il ne sera pas qualifié et il a un petit problème physique qui fait qu'il ne sera pas apte à jouer."

Sur Brest

"Brest a changé d'entraîneur donc il y a une philosophie différente. A nous de bien nous préparer et de confirmer le résultat pris à Ajaccio."

La fin du mercato

"Le mercato ce n'est pas une préparation idéale pour préparer un match. A minuit cela sera terminé et mercredi on aura l'effectif qui finira la saiso à Lyon. Jusqu'à la fin du mercato tout est possible (pour un milieu défensif)."

La peur de jouer au Groupama Stadium

"Si tu as peur de jouer à domicile, c'est fou. C'est le stade de l'Olympique Lyonnais. Si les joueurs ont peur de jouer dans leur stade... Vous voulez qu'on analyse le match de Strasbourg, oui l'ambiance ne nous a pas aidé mais on a fait un bon match contre Strasbourg. Il faut que les jouerus aient envie de retourner au Groupama Stadium. Ce stade appartient à tout le monde, les joueurs y compris. Il faut vouloir y retourner, préparer et gagner les matchs. S'il y a une appréhension ? On a tous connu cela et à l'extérieur c'est, sinon dangereux, c'est plus important. Mais jouer dans son stade, cela peut transformer les joueurs et lui permettre de faire une performance incroyable. Mais il faut être prêt et avoir envie de gagner. Il faut se sentir bien dans son stade, c'est grave de ne pas bien s'y sentir. Après il faut être bon et gagner."

Sur le départ en fin de saison de Malo Gusto à Chelsea

"On est tous heureux pour lui. S'il est dans cette situation c'est d'abord grâce à lui et parce qu'il y a des gens qui croient en lui. C'est une bonne chose de rester car il a encore des progrès à faire. Il ira à Chelsea encore meilleur qu'il ne l'est. Je ne pense pas qu'il y ait une déception chez lui. C'est extraordinaire ce qui lui arrive car il signe pour six ans à Chelsea après un an comme titulaire en Ligue 1. Bravo à lui. Qu'il nous fasse quatre bons mois car cela nous ferait du bien et cela l'aiderait lui aussi."

Les joueurs en fin de contrat

"Un joueur en fin de contrat peut être surmotivé s'il veut faire une superbe deuxième partie de saison pour avoir des clubs interéssés. Il faut voir aussi le bon côté des choses. J'ai vu des joueurs en fin de contrat faire six bon mois avant de partir. Vous croyez que Dembélé et Aouar n'ont pas beaucoup joué? Je suppose que vous me parlez d'eux. Chacun à une vision différente."

Sur Aouar et Dembélé

"S'ils étaient bons et marquaient des buts, vous ne me poseriez pas des questions sur Aouar et Dembélé. Pour l'instant vous avez raison (de poser des questions sur leurs performances). Vous pensez que je ne parle pas beaucoup avec eux pour essayer d'améliorer les choses."