OL : Un amical face à Porto pour conclure la préparation

Porto avant d'entamer la Ligue 1 contre Brest

L'Olympique Lyonnais veut parfaire la condition physique de ses joueurs. Quatrième du dernier exercice de Ligue 1, le club rhodanien a pour l'instant remporté toutes ses rencontres amicales cet été, avec des succès face à Bourg-Péronnas (5-1), Villefrance (2-0), puis Wolfsbourg (4-1). Avant d'affronter Villarreal, (jeudi, 20 heures), puis le Sporting Portugal (dimanche, 21 heures), le club a ajouté un nouvel amical à sa préparation, qui fera office de conclusion à son programme avant de reprendre le chemin de la Ligue 1.Dans un communiqué, l'OL a officialisé la nouvelle : "Une semaine avant le début du championnat de France de Ligue 1 Uber Eats, l’Olympique Lyonnais jouera un sixième et dernier match amical face au FC Porto le samedi 31 juillet, à 18h30 (heure française).. La rencontre, qui se disputera à huis clos, aura lieu à l’Estádio do Dragão de Porto, et viendra conclure la préparation des hommes de Peter Bosz."Ensuite, il sera temps de se lancer dans la nouvelle saison de Ligue 1.