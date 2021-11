OL - OM : Labrune sort du silence et veut « renverser la table »

« Affronter ensemble ce problème de société »

Attendu, Vincent Labrune a finalement pris la parole ce lundi. Au lendemain de l'incident qui a mis fin prématurément à la rencontre entre Lyon et Marseille, lors de la 14eme journée de Ligue 1, le président de la Ligue de football professionnel (LFP) a fait le point sur la décision tardive prise dimanche soir et sur la suite des événements. « Je suis choqué et furieux. Choqué qu'en 2021, après tous les événements que nous avons vécus depuis le début de la saison, il y ait encore des imbéciles qui soient en situation de jeter des projectiles sur les joueurs ou les arbitres.Car il est évident que quand un acteur est touché, le match ne peut pas reprendre. On ne peut, sous aucun prétexte, transiger avec l'intégrité des acteurs et il ne peut pas y avoir de deuxième chance à mes yeux.», a notamment déclaré l'ancien président de l'OM.Nous voyons bien que le système d'organisation « tripartite » (clubs/ État/ LFP) qui prévaut actuellement ne fonctionne pas de manière optimale. (...) Je pense qu'il est urgent de lancer une grande concertation nationale concernant la violence dans les stades. Cette gangrène va nous tuer si nous ne réagissons pas urgemment, a par la suite confié Labrune, dans un entretien à L'Equipe., de proposer des solutions plutôt que de « balancer » des petites phrases assassines totalement inutiles qui donnent du grain à moudre aux supporters. L'objectif sera donc de mettre tous les acteurs autour de la table prochainement pour prendre à bras-le-corps le problème. »