OL-OM : Deux dates fixées pour rejouer la rencontre

Arrêté le 21 novembre dernier suite à un jet de bouteille sur Dimitri Payet, qui s'apprêtait à tirer un corner, le match OL-OM a été reprogrammé par la LFP, ce mercredi soir. L'instance a retenu deux dates : le mardi 1er février (à 21 heures), si le club phocéen se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France, ou alors le jeudi 10 février (même heure) en cas d'une élimination de l'OM en Coupe de France.

"Offrir le plus grand spectacle sportif"

Si on sait déjà que le match se jouera à huis clos sur la pelouse du Groupama Stadium suite à la décision de la Commission de Discipline communiquée le 8 décembre dernier, le fait de voir deux dates fixées a été expliqué par la LFP, qui s'est basée sur le contrat de diffusion des matchs du Championnat de France. "La Commission des Compétitions de la LFP a décidé de reprogrammer la rencontre Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille comptant pour la 14e journée de Ligue 1 Uber Eats. Cette grande affiche de Ligue 1 Uber Eats faisant partie du lot Top 10, la Commission des Compétitions a eu pour objectif de programmer la rencontre à la meilleure date possible, afin d’offrir le plus grand spectacle sportif, tout en tenant compte des contraintes très fortes du calendrier. Dans ce contexte, la Commission des Compétitions a retenu deux dates en fonction de la participation ou non de l’Olympique de Marseille aux quarts de finale de la Coupe de France", peut-on lire sur le communiqué officiel.



Vainqueur des amateurs de l'US Chauvigny (0-3) en seizième de finale de la Coupe de France, l'Olympique de Marseille affrontera Montpellier sur la pelouse de l'Orange Vélodrome le samedi 29 janvier prochain (21 heures). Un match qui, par son futur résultat, déterminera donc la date à laquelle se rejouera cet OL-OM si polémique.