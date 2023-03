OL : les Gones prennent la parole après les insultes racistes subies par Aouar

Le choix d'Houssem Aouar de rejoindre la sélection algérienne au détriment de la France divise énormément mais le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais a fait part de sa fierté de représenter désormais le pays de ses parents. Le joueur formé chez les Gones a décidé la semaine dernière d'opter pour les Fennecs, étant désormais à disposition de Djamel Belmadi mais son choix n'a pas été apprécié de tous les supporters des Bleus. Ainsi, Aouar a posté une story hier soir sur son compte Instagram dans laquelle il dévoile des messages racistes envoyés de la part d'un supporter français. Ce dernier lui envoie une insulte raciste chaque jour et Aouar s'est demandé jusqu'à quand cette personne allait le faire. Forcément, cette story n'est pas passé inaperçue et l'Olympique Lyonnais a décidé de prendre la parole afin de condamner tout acte de racisme. L'OL a apporté son soutien à son joueur, qui devrait quitter le club l'été prochain, et les Gones ont assuré que le football était universel.

"L’OL apporte son soutien à Houssem Aouar ainsi qu’à toutes les personnes victimes de racismes et d’actes discriminatoires en raison de leurs origines ou choix de vie et condamne la haine. Le football est universel !", peut-on lire dans le poste Twitter du club lyonnais, qui défend le nouveau joueur de l'Algérie. Houssem Aouar, qui avait joué un match amical avec l'équipe de France A face à l'Ukraine, a décidé la semaine dernière d'opter pour la sélection algérienne, lui dont les parents sont nés en Algérie.