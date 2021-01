OL : Les attentes de Garcia envers Slimani

Depuis mercredi, Islam Slimani est un nouveau joueur de l’effectif de l'Olympique Lyonnais. , le vainqueur de la CAN 2019 avec l'Algérie est entouré par une aura très positive auprès des supporters du club. "Sa présentation a été très rafraîchissante. Il a dégagé cet enthousiasme, cette envie et cette motivation. Il va nous aider dans les objectifs de Ligue des Champions", a jugé Rudi Garcia, ce vendredi en conférence de presse. "Je pense qu’il est différent des autres attaquants qu’on a, ce sera certainement un meilleur joueur de tête que les autres. Il va nous apporter sa taille, offensivement et défensivement."

"Slimani va nous amener sa science du faire jouer les autres"

Disposant d'une motivation visiblement très élevée Slimani sera aussi, selon son coach, un véritable point d'appui dans le développement du jeu du leader de Ligue 1. "Il va également nous amener sa science du faire jouer les autres. Si Ben Yedder a marqué autant de buts la saison passée, Islam n’y a pas été étranger. Il avait réalisé une demi-saison de très haut niveau avec Monaco.On a trois attaquants qui permutent beaucoup, qui ont obligation de se promener et de se retrouver dans l’axe pour conclure. Donc oui, Islam peut jouer à un des trois postes", a conclu Garcia. Avec le match face à Metz, dimanche soir (21 heures), Slimani pourrait bien, déjà, effectuer ses débuts sous le maillot de l'OL.