OL : Le club annonce un accord spécial avec ses joueurs

Une mesure "novatrice" de la part de l'OL

L'Olympique Lyonnais a trouvé une solution afin de se battre face à la crise sanitaire provoquée par le Covid-19. Dans cet exercice 2020-2021, de nombreux clubs tentent, comme ils peuvent, de trouver des parades. Arsenal, par exemple, a dû contracter un emprunt de 132 millions d'euros auprès de la Banque d'Angleterre . Du côté de l'OL, l'accord est pour le moins inédit et vient d'être officialiser par le club du président Jean-Michel Aulas. Les Gones ont su convaincre leurs joueurs et leurs joueuses d’investir une partie de leur salaire dans les actions d’OL groupe.Dans un communiqué publié sur le site officiel du club, on en apprend plus.. De nombreuses réunions ont été organisées ces trois dernières semaines et la direction générale de l’OL a trouvé un accord avec une partie des acteurs de ses groupes professionnels, aussi bien féminin que masculin, qui aboutit, comme cela leur avait été proposé, à une conversion en actions d'OL Groupe d’une partie de leur rémunération, représentant entre 5 et 25 % du salaire, et ce à partir du mois de février et pouvant aller jusqu'au mois de juin 2021", peut-on notamment lire.