OL : Juninho trace les grandes lignes du mercato

C'est en leader de la Ligue 1 que l'OL, vainqueur tranquille de Nantes (3-0), va passer les fêtes de fin d'année. Avec le même nombre de points que le LOSC (36) mais possédant une différence de buts légèrement supérieure (+20 contre +19), l'effectif dirigé par Rudi Garcia peut se satisfaire de sa saison jusqu'ici. Sondé au micro d'OLTV, le directeur sportif Juninho a fait le bilan de cette année forcément particulière, pour motif de la crise sanitaire et des matchs disputés sans spectateurs. "Bien sûr que quand le championnat s'est terminé, il a manqué des matches. On a terminé septième, ça fait mal. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu l'OL classé à la septième place. Mais deux mois après, on a prouvé à tout le monde qu'on ne méritait pas de terminer septième puisqu'on est allé en demi-finale de Champions League, ça a été vraiment émouvant, ça a été quelque chose de très très fort et je pense que c'est à partir de là qu'on a réussi à créer quelque chose. Les joueurs ont pris goût à la victoire, ont apprécié maintenir ce niveau-là. Je pense que tout est parti de là", a expliqué le Brésilien.



"Pour les joueurs cadres, on ne va pas bouger"

Persuadé du talent dans l'effectif, il n'a pas voulu nier ses ambitions pour la suite, et désire enchaîner les victoires, alors que l'équipe traverse une série de 14 rencontres sans défaites. "J'espère que ça nous arrivera encore dans le futur. Mais c'est vrai que je préfère retenir la demi-finale de Champions League. Terminer comme ça à la première place du classement, ça prouve qu'on a du talent. Il faut juste continuer à travailler et être ambitieux car une grande équipe doit toujours penser à gagner", a jugé Juninho.



Au sujet du mercato, alors que des joueurs pourraient possiblement se diriger vers un départ (Aouar, Depay, notamment), il a affiché un ton clair pour affirmer qu'aucun titulaire n'allait partir. "Il y aura des changements, mais ce sont plutôt des joueurs qui vont partir comme Jean Lucas. C'était déjà prévu. Après, il y aura peut-être un ou deux joueurs pour lesquels on va réfléchir comme on ne joue que la Ligue 1 et la Coupe de France, qui va arriver bientôt. C'est difficile de faire tourner. Peut-être qu'on va essayer d'en prêter d'autres. Mais normalement, personne ne va arriver cet hiver. Pour les joueurs cadres, on ne va pas bouger."