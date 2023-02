L'Olympique Lyonnais a enregistré ce mardi, lors du dernier jour du mercato, le renfort offensif de Jeffinho en provenance de Botafogo. Le Brésilien vient compenser les départs de Karl Toko Ekambi au Stade Rennais et de Tête à Leicester City. Ce transfert a d'ailleurs été facilité par la connexion récente qui existe entre l'OL et Botafogo. Effectivement, le nouveau propriétaire de l'OL, John Textor, est aussi celui du club brésilien. Lors de ses premiers mots pour les médias du club, l'ailier gauche n'a pas manqué d'y faire référence, après avoir évoqué son émotion de signer dans un club comme l'OL.

"J'ai beaucoup entendu parler de l’OL depuis que je suis gamin. Quand j'ai découvert qu'ils voulaient que je vienne, j'étais vraiment heureux. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas à qui dire au revoir en premier. Je suis très content et j'espère pouvoir aider l’OL dans cette nouvelle aventure. Le club est réputé et fait partie des grands clubs européens. Je n'ai même pas hésité à accepter pour venir ici. Je ne m'attendais pas à venir ici aussi tôt mais c'était un rêve que j'avais déjà en tête. Je suis très heureux et rien n'est comparable à mon bonheur de signer à l’OL. L’objectif est désormais de faire de bons matchs et tout donner. Nous avons parlé par téléphone avec John Textor. C'était important, parce qu'il a mis de l'espoir en moi, il a dit qu'il était avec moi. Il m’a aussi dit que tout le monde me soutenait et que je ne serais pas seul ici."