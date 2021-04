OL : Garcia veut dépasser Lille

"Il faut un esprit commando"



🎙 Place au coach @RudiGarcia avant #OLLOSC : "@Sinaly_2 et @DaSilvaFlo10 sont absents. On devrait retrouver @Tino_Kadewere_ et Djamel Benlamri. Je serais en tribune dimanche. On doit gagner nos 5 derniers matchs. On est passé en mode commando !" pic.twitter.com/xgDMBKJYAY

— Olympique Lyonnais (@OL) April 23, 2021

L'Olympique Lyonnais a encore en travers de la gorge l'élimination face à l'AS Monaco, survenue en quarts de finale de la Coupe de France, mercredi soir (0-2) . C'est ce qu'a affirmé Rudi Garcia, ce vendredi alors que son équipe affrontera Lille, dimanche soir en clôture de la 34ème journée de Ligue 1 sur la pelouse du Groupama Stadium (21 heures). Avant ce choc qui pourrait s'avérer très important dans l'optique du classement final, le coach de l'OL s'est exprimé devant la presse ce vendredi. Il a confirmé le forfait de Sinaly Diomandé, et s'est montré plus incertain quant aux retours possibles de Tino Kadewere, Djamel Benlamri et Jason Denayer.Son objectif face à Lille est limpide : une victoire afin de passer devant l'actuel leader de la Ligue 1, qui dispose de trois point de plus que l'OL. "Il faut un esprit commando. On aurait aimé avoir deux matches de plus mais on ne les aura pas (en référence à la Coupe de France, ndlr). On va tout mettre sur l’objectif prioritaire. On est 4èmes, on ne peut faire que mieux. Il faut mordre à pleines dents cette fin de saison assez folle.. Lille est premier. Ils font une saison extraordinaire. On a la possibilité de les dépasser. Ce ne sera pas simple mais on veut le faire en tout cas."Assurant avoir oublié l'élimination face à Monaco, Garcia a dressé les éloges de Christophe Galtier, saluant la qualité de son travail général. "On a joué ensemble à Lille.(en 2017, ndlr), a glissé celui qui a été sacré champion de France 2011 en tant qu'entraîneur du club nordiste.