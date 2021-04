OL : Garcia valorise l'attractivité de la Ligue 1

"Pour l'instant, on a la plus mauvaise place"

À



🔚 Victoire 2 buts à 1 de la #TeamOL ! #FCNOL



Grâce à un doublé de @Memphis, nos Lyonnais rapportent les 3 points de Nantes et restent accrochés au wagon de tête ! 👊🔴🔵



Prochain rendez-vous en @coupedefrance face à l'AS Monaco ce mercredi ! 🔜#AliExpress pic.twitter.com/JO9M2XuGtG

— Olympique Lyonnais (@OL) April 18, 2021

L'OL n'a pas flanché face à Nantes dimanche soir lors de la 33ème journée de Ligue 1 (1-2), en s'imposant grâce à un doublé de Memphis Depay (5ème, 37ème). La réaction des Canaris, par l’intermédiaire de Nicolas Pallois (60ème) n'a pu inverser la tendance et renverser l'équipe dirigée par Rudi Garcia. Ainsi Lyon, quatrième (67 points), n'est plus situé qu'à 3 unités de Lille, leader. Entre les deux, on retrouve le PSG (69 points), et l'AS Monaco (68).raison car, sur le plan purement statistique, jamais le top 4 de la Ligue 1 ne s'était tenu en trois points à l'aube du sprint final depuis la mise en place de la victoire à 3 points. "Peu importe ce que font les autres car en fait tout dépend de nous. Pour l'instant, on a la plus mauvaise place même si, effectivement, je crois que c'est assez inédit d'avoir autant de points après 33 journées et de ne pas être sur le podium mais voilà c'est comme ça., s'est exprimé le natif de Nemours.Mercredi, l'OL sera mobilisé par un quart de finale de Coupe de France alléchant face à l'AS Monaco (21h10), avant d'avoir un calendrier très chargé sur le plan national.Autant dire que des succès face aux concurrents pour le titre pourraient placer l'Olympique Lyonnais très proche d'un premier titre de champion de France depuis la saison 2007-2008.