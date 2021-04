OL : Garcia annonce plusieurs forfaits face au Red Star

"Je mettrai la meilleure équipe pour se qualifier"



🎙 Le coach @RudiGarcia avant #REDOL : "Anthony Lopes, Léo Dubois, Houssem Aouar, Tino Kadewere et Islam Slimani ne seront pas disponibles demain. Ce qui compte sur ce match est notre mental. Le Red Star a sorti une Ligue 1 au tour précédent. On a tout intérêt a les respecter." pic.twitter.com/auPMRVgZfB

— Olympique Lyonnais (@OL) April 7, 2021

. Alors, avant ce huitième de finale de Coupe de France, Rudi Garcia a mis les choses au clair pour ce qui concerne l'approche à avoir dans ce match. "Il faut respecter cette équipe. Ils ont éliminé Lens au dernier tour, une équipe qu’on n’a pas réussi à battre ce week-end (1-1). Il faut jouer au maximum. On ne se qualifiera pas si on a l’état d’esprit que je vois depuis ce week-end. On fait des entraînements moins bons en ce moment. J’espère qu’ils (ses joueurs, ndlr) seront au rendez-vous. Vous pouvez compter sur moi pour leur rappeler", a-t-il affirmé, ce mercredi en conférence de presse.Ciblant la qualité offensive du Red Star et sa puissance sur le plan purement athlétique,. "Lopes, Dubois, Kadewere, Aouar, Benlamri, Slimani (suspendu) sont forfaits. On verra pour Cornet s’il est apte. Kadewere s’est fait mal hier à l’entraînement sur une frappe. Je mettrai la meilleure équipe pour se qualifier. Il est hors de question de penser à Angers (dimanche en Ligue 1, ndlr). Il n’y a pas de question de fatigue. Un changement de système est possible. On peut trouver d’autres possibilités. On est en pleine réflexion avec l’absence de Tino… On verra quelles sont les prévisions de retour pour Aouar."