Considéré comme l'un des espoirs les plus prometteurs du football français, Rayan Cherki a fait une entrée remarquable dans le paysage, il y a un peu plus d'un an. Mais le jeune talent lyonnais doit maintenant confirmer pour lancer définitivement sa carrière. Et il en est parfaitement conscient.

"Faire mieux que ceux qui ont marqué l'histoire du foot"

«Je pense qu'on va pas se mentir, je sais que j’ai un peu de talent, mais si je veux devenir un grand il faut que je bosse plus que tout le monde. Le talent c'est une chose, mais le travail c'est plus important. C'est ancré en moi depuis petit. J'aime travailler, faire plus que les autres, ce n'est pas nouveau », a-t-il lancé dans des propos repris par Foot Mercato. «Je m'inspire des plus grands. Pas que dans le foot mais dans le sport en général. Eux ils ont le petit truc qui a fait qu'ils ont marqué l'histoire du sport. J'aimerais faire mieux qu'eux.»

"Je sais où je suis, je sais où je veux aller"

«J'ai besoin de temps de jeu pour prouver au coach que j'ai ma place, s'il me fait confiance tant mieux et si ce n'est pas le cas, quand il me fera confiance je lui prouverai qu'il aurait dû me faire confiance avant.», a continué le talentueux dribbleur, tout en prenant un certain recul. «C'est exceptionnel, c'est un rêve, formé à Lyon, né à Lyon, puis vivre ça. Beaucoup aimeraient être à ma place (...) «Je me prends pas trop la tête avec ça, je vais très peu sur les réseaux, je vis ça bien, je sais où je suis, je sais où je veux aller.»