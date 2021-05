OL : Bosz se rapproche !

Après une semaine agitée et marquée par les tensions avec Rudi Garcia et le refus de Christophe Galtier, l'Olympique Lyonnais serait tout proche d'enrôler Peter Bosz. Selon les informations de L'Equipe, le technicien de 57 ans serait très intéressé par le projet de Jean-Michel Aulas et souhaiterait se rendre à Lyon.

Bosz, deux ans à l'OL ?



Toujours selon le quotidien sportif, il aurait accepté un contrat de deux ans, plus une année en option. L'Allemand devrait donc être, dès ce week-end, le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Il devrait ensuite être présenté officiellement en début de semaine à la presse.



Passé par l'Ajax Amsterdam, le Borussia Dortmund ou plus récemment le Bayer Leverkusen, Peter Bosz avait notamment emmené l'Ajax en finale de Ligue Europa 2016-17, après avoir éliminé l'OL en demi-finale. Il avait quitté Leverkusen en mars dernier.