OL : Bosz espère une réaction face à Nantes

Lyon devra trouver la motivation. Alors qu'il restait une infime chance de croire à une possible qualification en Europe via la Ligue 1, celle-ci a été réduite à néant suite à la victoire de Nice contre Saint-Étienne (4-2). Alors avant la réception de Nantes, samedi pour le compte de la 37ème journée de Ligue 1 (21 heures), Peter Bosz a affirmé son ambition en conférence de presse. "Mais on joue pour les supporters, pour nous-mêmes, pour arriver le plus haut possible. Dixième, ce n'est pas septième, ça fait une grosse différence", a-t-il indiqué devant les médias.

Bosz utilise l'exemple de Klopp et demande du "temps"

Sous contrat jusqu'en juin 2023, le technicien hollandais a demandé du "temps" afin de possiblement construire son projet à Lyon. Il a notamment utilisé l'exemple d'une référence mondiale à son poste : l'entraîneur des Reds, Jürgen Klopp. "Les entraîneurs ont besoin de temps. Klopp n'a rien gagné à Liverpool la première année, mais il a mis en place une organisation, un effectif, qui, finalement, ne sont pas mal. Ça demande du temps pour mettre en place une équipe avec des principes de jeu et gagner des titres", a commenté Bosz, dans des propos relatés par RMC Sport, avant de continuer : "Quand on regarde les grands clubs, comme le Real Madrid, les joueurs sont là-bas depuis longtemps. Zidane est resté longtemps, Klopp à Liverpool aussi.."



Il s'est également projeté sur la saison prochaine. Avec l'envie de réussir. "Bien sûr que je veux faire gagner l'OL. Cette saison est passée très vite, ce n'est pas la saison souhaitée, ni pour moi, ni pour le club, ni pour les joueurs, ni pour les supporters. J'ai donc envie de prouver quelque chose l'année prochaine."