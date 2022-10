OL : Blanc affiche son ambition de jeu avant Lille

Lyon a l'intention de ne pas se renier face au LOSC. Ce vendredi en conférence de presse, Laurent Blanc a salué les nombreuses "améliorations" dans le groupe depuis sa prise de fonction à la tête de l'équipe. Concernant la condition athlétique générale, il s'attend à du mieux, alors qu'il a apprécié ce registre lors du succès arraché à Montpellier le week-end dernier (1-2). "On a pu voir qu’en termes athlétiques, physiques on était mieux sur le match à Montpellier. Je pense que ce sera le cas à Lille, après on verra si on aura le ballon ou pas. Quand vous avez le ballon vous êtes maitres de la situation. Quand vous ne l’avez pas, vous devez subir. Subir ça peut être bien si l’on est capables de contrer. Mais je pense que le football est plus jouissif si vous avez le ballon", a-t-il expliqué.



"Un club comme l'OL doit être ambitieux dans le jeu"

Nous devons jouer le match avec beaucoup d'agressivité. Mes joueurs seront prêts. Ils connaissent la difficulté de ce match, contre une équipe très forte", a affirmé Fonseca, qui a également dévoilé le défi proposé à son groupe : obtenir le plus grand nombre de points lors des 3 derniers matchs avant la Coupe du monde. "Plus de points on aura, plus de jours de vacances ils auront. On verra ça après Angers (le 13 novembre, ndlr)", a-t-il clamé.

Mettant en avant le sens du jeu d'Houssem Aouar, qui représente le type de joueur aimé par le technicien, Blanc n'a pas l'intention de subir face au LOSC de Paulo Fonseca, qui reste sur un festival offensif face à Monaco (4-3). "On a une identité de jeu, on cherche à la mettre en œuvre quel que soit l’endroit. Un club comme l'OL doit être ambitieux dans le jeu", a prévenu le champion du monde 1998. Le club nordiste, à travers son entraîneur, a souligné la difficulté du rapport de force à venir : "