Consécration pour Rayan Cherki. Dimanche, le jeune attaquant lyonnais de 17 ans s'est offert son premier but en Ligue 1 avec l'OL, contre Monaco (3-2). Un but précieux qui a permis aux Lyonnais de s'imposer contre un concurrent direct à la Ligue des Champions.

Cherki salué par les plus grands



"Fier d’avoir inscrit mon premier but en Ligue 1. Merci à l’équipe et à toutes et à tous pour votre soutien", a t-il écrit sur son compte Instagram. Et sa réalisation a provoqué plusieurs réactions. D'abord salué par son capitaine, Memphis Depay, le natif de Lyon a reçu les éloges d'une légende de l'OL, Karim Benzema.



"Bien vu", a écrit l’attaquant du Real Madrid. "Merci patron", lui a répondu le jeune lyonnais. Kylian Mbappé, auteur de son premier but en Ligue 1 à 17 ans et 62 jours, a également félicité le jeune joueur de l'Olympique Lyonnais. "Oui, oui", a écrit l’attaquant parisien.