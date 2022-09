Depuis son arrivée sur le banc de l'Olympique Lyonnais à l'été 2021, Peter Bosz a bien du mal à obtenir les résultats escomptés par les supporters du club. Seulement huitièmes de Ligue 1 l'an passé, les Gones n'ont pas su se qualifier pour la moindre compétition européenne. Un état des lieux peu satisfaisant, mais la direction du club maintient toujours sa confiance à son entraîneur. Auteurs d'un meilleur départ que l'an passé en championnat, les Lyonnais restent cependant sur une triste série de trois défaites consécutives. De quoi fragiliser Peter Bosz dans l'opinion.



Mais pas dans l'esprit de Jean-Michel Aulas. Le dirigeant historique de l'Olympique Lyonnais l'a d'ailleurs clamé haut et fort ce lundi sur les réseaux sociaux. Répondant notamment à des propos du journaliste Vincent Duluc, le patron rhodanien s'est montré très clair. "La vérité est que notre niveau potentiel d’équipe est très élevé, l’intensité du match supérieure au PSG, Peter Bosz et son staff font du bon travail, laissez nous travailler sereinement on fera les comptes le moment venu : je ne suis pas inquiet j’assume."

Calendrier compliqué



Une nouvelle rassurante pour Peter Bosz qui va toutefois devoir trouver le moyen de regoûter rapidement au succès pour s'éviter une crise. Pas forcément simple à la vue du calendrier. Lyon se déplacera notamment à Lens (4e) le 2 octobre prochain, au retour de la trêve internationale.