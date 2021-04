OL : Aulas croit encore à la Ligue des Champions

Aulas prône l'union sacrée afin d'atteindre la Ligue des Champions

🎙 Le Président @JM_Aulas en marge de la présentation de Sonia Bompastor : "C'est une déception après cette défaite face à Lille. Elle a laissé la place à l'ambition. Il y a encore un coup majeur à jouer. Ce qui nous motive est de se qualifier en @ChampionsLeague." pic.twitter.com/h4Alhf4NMK

— Olympique Lyonnais (@OL) April 27, 2021

L'Olympique Lyonnais est distancé dans la course au titre. Après le revers face à Lille dimanche (2-3), l'équipe dirigée par Rudi Garcia regarde le leader lillois posséder six points d'avance à quatre journées de la fin de la Ligue 1 version 2020-2021. Alors, avant d'affronter Monaco dans un nouveau choc, dimanche à Louis-II (21 heures), Jean-Michel Aulas a tenu à faire passer un message général afin de mobilier les troupes. Lors de la conférence de presse annonçant la nomination de Sonia Bompastor au poste de coach principal de l'équipe féminine , il a fixé l'objectif clair d'une qualification à la prochaine Ligue des Champions pour l'équipe masculine."On a beaucoup travaillé avec Vincent Ponsot, Rudi Garcia et Juninho. On a conclu qu’il y avait encore un coup majeur à jouer. On n’a plus rien à perdre. L’Europa League pourrait être une ambition si on devait rester à la 4ème place mais ce n’est pas du tout ce qui nous motive., a lancé le président du club rhodanien. Avant de s'appuyer sur une démonstration mathématique.. Il y a des choix tactiques qui seront déterminants. C’est au coach d’agir. Il faut aussi une solidarité des dirigeants. On doit être à l’écoute de tout ce qui a pu être dit. Je vous garantis que dimanche on sera présent. On a les moyens de gagner et on va gagner", a ainsi affirmé Aulas, mettant une légère pression sur Rudi Garcia. En plus de Monaco, l'OL affrontera Lorient, Nîmes puis enfin Nice afin de tenter d'atteindre cet objectif pour le moins ambitieux.