OGC Nice: à 39 ans, Dante prolonge d'une saison

À 39 ans, Dante est toujours en pleine forme. Alors qu'il soufflera ses 40 bougies en octobre prochain, le défenseur brésilien vient de prolonger d'une année supplémentaire son contrat avec l'OGC Nice. Il est désormais engagé jusqu'en juin 2024.

Une huitième saison avec les Aiglons

"Sportivement et humainement, sa prolongation était une évidence. Notre relation va bien au-delà de l’aspect contractuel : à partir du moment où sa volonté était de continuer, la question ne s’est même pas posée et il était certain que nous parviendrons rapidement à un accord. Dante est un modèle, sur et hors du terrain", reconnaît Jean-Pierre Rivère. "Prolonger à nouveau est une grande fierté, s'est réjouit Dante. Je ressens également une grande reconnaissance. C’est aussi grâce à mes coéquipiers qui me challengent chaque jour. Ça me fait plaisir et me pousse constamment à réfléchir pour les aider à progresser. Je rêve qu’on réussisse une saison 2023-24 à la mesure de ce que méritent le club et ses supporters". Avec une année de plus au compteur avec l'OGC Nice, Dante va donc participer à sa huitième saison avec l'OGC Nice où il est toujours un cadre.