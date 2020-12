Nîmes-OM (0-2) : Villas-Boas et les principales réactions

André Villas-Boas (entraîneur de l'OM, Canal +) : "On continue à monter dans le classement, c'est important. Même si à la fin on était fatigués, l'équipe se sentait bien. On continue à faire un très bon championnat et c'est très bon pour l'équipe. Il est très important pour la confiance que deux avant-centres aient marqué, avec deux buts dans le jeu. C'est très bien pour eux. Dario ça peut être un déclic pour lui, et pour Valère aussi. Un attaquant cet hiver ? On va voir, on pense à ça, pour être plus complet et pourquoi pas jouer le titre. Pour l'instant c'est trop tôt pour parler du titre. Il y a beaucoup de bonnes équipes. Lyon profite de son absence en coupe d'Europe. On va voir. La C3, cela ne dépend pas seulement de nous, on aura un match très difficile contre Manchester City. Ce serait une façon de bien conclure notre aventure européenne.



Jérôme Arpinon (entraîneur de Nîmes, la chaîne Téléfoot) : "Il y a de la qualité en face. On ne joue pas le même championnat. Mais on se devait de faire un résultat un domicile, au moins accrocher le nul. On va s'accrocher. Il nous manquait des joueurs de qualité, comme Meling, Briançon et Deaux. Ça fait beaucoup de joueurs d'expérience et de qualité qui ne sont pas sur le terrain".