Nîmes : Nolan Roux continue

Participation active au maintien de Nîmes

Après avoir évolué dans les rangs du RC Lens, de Brest, de Lille, Saint-Etienne, Metz et Guingamp depuis 2008, Nolan Roux va poursuivre son expérience à Nîmes. Relégué en Ligue 2 avec Guingamp, l’attaquant avait rejoint le club gardois à la fin du Mercato en janvier dernier. Il s’était alors engagé jusqu’en fin de saison avec l’équipe qui était 19eme du classement.Nîmes, 18eme, s’est finalement maintenu au terme d’une saison précocement terminée et Roux a décidé de prolonger l’aventure avec les crocodiles nîmois. L’élément de 32ans, qui a activement pris part à ce maintien (4 victoires, début février) a étendu officiellement son bail d’un an, jeudi, comme l’a communiqué le club.Nolan Roux est désormais lié avec le Nîmes Olympique jusqu’au 30 juin 2021. Depuis sa venue, l’attaquant a inscrit 2 buts en 7 apparitions. Il a frappé contre Dijon et le Stade Rennais. En marquant contre le DFCO, il avait signé son premier but dans l’élite depuis le 22 décembre 2018 et mis du coup un terme à 18 rencontres de mutisme en L1.Nîmes a également levé l’option d’achat de Yassine Benrahou, jeune milieu de terrain offensif de 21 ans en provenance de Bordeaux et s’est offert le portier Baptiste Reynet (29 ans) qui a quitté Toulouse pour remplacer Paul Bernadoni, transféré à Angers. Birger Meling, latéral norvégien de 25 ans, arrivera aussi prochainement pour renforcer le flanc gauche. Le club gardois vise encore un milieu défensif et un attaquant polyvalent selon L’Equipe.