Dimanche, à 13 heures, Nice va affronter un PSG qui sera forcément diminué par les absences, et en premier lieu celle de Neymar, expulsé contre l'OM. Le doute continue de planer concernant une éventuelle présence de Kylian Mbappé, mais Patrick Vieira ne sait pas si le moment est forcément le meilleur pour défier l'équipe dirigée par Thomas Tuchel.

"Il y a des joueurs comme Di Maria, Draxler, Verratti"

Le champion du monde 1998 s'est exprimé en conférence de presse au sujet de la rencontre. "Je ne sais pas. Ils jouent peut-être un peu moins bien qu'il y a quelques semaines mais il y a toujours de très grands joueurs. On a envie de jouer ce match. Neymar et Mbappé absents ? Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des joueurs comme Di Maria, Draxler Verratti... La présence de Mbappé, ce que ça change ? On ne sait pas s'il sera là. S'il est là, on sera plus vigilant. On doit très bien défendre pour être dangereux. Jouer Paris, c’est se frotter à la meilleure équipe du championnat", a-t-il indiqué.



Défait à Montpellier (3-1), l'OGC Nice devra montrer un autre visage face au club francilien, c'est en tout cas le souhait de Vieira. "Je veux voir une réaction après la défaite à Montpellier. Je veux voir le vrai visage de mon équipe. Plus simple face au PSG ? Je vous le dirai après le match (rires). On doit progresser sur l'animation offensive. Il faut qu'on soit plus rigoureux pour permettre aux joueurs de s'exprimer sur le terrain", a affirmé le coach.