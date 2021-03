Nice : Ursea veut moins de paroles, plus d'actes, contre l'OM

Allianz Riviera (17h00). Dans une saison morose, les Aiglons ont une opportunité de gagner, enfin, un derby, cette saison. En effet, jusqu'alors, ils se sont inclinés face à l'AS Monaco et l'OM. En conférence de presse, Adrien Ursea l'a souligné et espère un changement d'état d'esprit à l'approche de ce match contre l'équipe de Jorge Sampaoli.

Un match idéal pour changer la saison de Nice ?



🔴 Après avoir reçu 3 avertissements en - de 10 rencontres, Morgan Schneiderlin sera suspendu 1 match.

La sanction prend effet le mardi 23 mars 2021 :

✅ Le milieu pourra jouer #OGCNOM samedi

❌ Il purgera sa suspension face à Nantes (le 4 Avril) pic.twitter.com/FimgyDh0ac



Douzième au classement de Ligue 1, l'OGC Nice recevra l'Olympique de Marseille, samedi pour le compte de la 30ème journée à l'. Avant le match de samedi, je préfère qu’on en parle un peu moins et que sur le terrain on démontre plus que ce que nous avons à démontrer sur ces derbies. Voilà à quoi la notion de derby devrait se résumer pour le match contre Marseille", a-t-il expliqué.Cette rencontre pourrait-elle être un moment idéal afin d’élever le curseur ? D'après Morgan Schneiderlin, arrivé en juin dernier dans le club azuréen, la réponse est plutôt affirmative. "Tout le monde sait que c'est un match important.On est confiant pour réaliser une bonne fin de saison. On reste sur trois matches sans défaite et on veut poursuivre cette série", s'est exprimé le milieu de terrain, également présent en conférence de presse.