Nice : Todibo, nouveau départ

Il commence à y être habitué. Pour la quatrième fois depuis deux ans, Jean-Clair Todibo a fièrement pris la pose avec le maillot d’une nouvelle équipe. Recruté à Toulouse par le Barça au dernier jour du mercato hivernal en 2019 après 10 matchs en Ligue 1, il a été prêté à Schalke un an plus tard, puis au Benfica en octobre dernier, avant de rejoindre l’OGC Nice, toujours en prêt, le 1er février. Et le défenseur de 21 ans a déjà joué autant de matchs (2) avec les Aiglons qu’avec le club lisboète, lui qui n’avait pas convaincu Jorge Jesus et, aussi, enchaîné les blessures au Portugal.



Un retour en Catalogne était exclu, comme l’a rappelé Ronald Koeman en conférence de presse. "Todibo ne faisait pas partie de mes plans cette saison. On a donc essayé de lui trouver une autre destination que Benfica. C’est un joueur qui doit jouer", a lâché l’entraîneur barcelonais en conférence de presse. Titularisé dès son arrivée sur la Côte d’Azur, il est apparu à l’aise à Monaco (2-1) avant de fournir une prestation très solide contre Angers dimanche (3-0). Un nouveau départ pour le natif de Cayenne, seulement apparu lors de 17 matchs ces deux dernières années, dont 10 en Allemagne. Pour sa première apparition devant les médias, il a toutefois estimé avoir "beaucoup appris" lors de ces différentes expériences, et fait amende honorable.

"J’ai manqué d’humilité"

"Schalke, c'est là-bas où j'ai le plus appris d'un point de vue humain. Ils m'ont donné tout ce dont j'avais besoin, j'ai eu du temps de jeu, mais malheureusement on a été coupés par le confinement, et au retour, j'ai manqué d'humilité, a-t-il ainsi avoué. Je me suis relâché, j'ai manqué de respect à toutes les personnes qui m'ont fait confiance au sein du club. Je m'en suis excusé auprès d'elles. Donc j'ai beaucoup appris. Mes trois expériences à Barcelone, Schalke et Benfica ont fait de moi un nouvel homme."



Un "nouvel homme" qui s’est donc immédiatement adapté à Nice, où il veut "(s)'inscrire dans la durée. J'espère faire les performances qu'il faut pour pousser le club à lever l'option d'achat. Il y a beaucoup de choses à faire ici, même si le classement ne reflète pas notre niveau." Pour transférer définitivement celui qui forme un duo prometteur avec un jeune défenseur également prêté (William Saliba, en provenance d’Arsenal), l’actuel 13e de Ligue 1, en déplacement à Nîmes mercredi (17h) en Coupe de France, devrait avoir à débourser une dizaine de millions d’euros. Ce qui ne serait pas une mauvaise affaire si Jean-Clair Todibo continue à ce rythme.