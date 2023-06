Nice officialise quatre départs dont Pepe et Delort

Le ménage commence à l’OGC Nice. Après une saison décevante, les Aiglons veulent entamer un nouveau cycle sous la direction d’un nouveau technicien. Alors que Régis Le Bris est courtisé mais pour le moment retenu par Lorient, l’OGCN dessine les contours de son effectif. Ce vendredi, le club azuréen a annoncé sur les réseaux sociaux les départs de quatre joueurs. Joe Bryan, Nicolas Pepe, Ross Barkley et Andy Delort ne seront pus au club la saison prochaine.

Pepe, Delort, Barkley et Bryan quittent Nice

Joe Bryan retourne à Fulham après un prêt peu concluant. Ce dernier n’aura disputé que dix rencontres avec le Gym, pour n but et une passe décisive. Idem pour Nicolas Pepe, renvoyé à Arsenal. L’international ivoirien aura bien débuté la saison avec d’être gêné par une blessure au genou et de manquer de temps de jeu. Il aura inscrit 8 buts avec Nice. Arrivé libre, Ross Barkley est en fin de contrat et ne sera pas prolongé. Enfin, Andy Delort est définitivement transféré à Nantes après le maintien des Canaris en Ligue 1.