Nice : Jean-Clair Todibo affiche clairement ses ambitions en vue d'un appel chez les Bleus

Même si l'OGC Nice ne réalise pas une saison de feu, avec seulement une 10e place actuelle et 25 points au compteur, le club azuréen peut compter sur quelques joueurs d'importance. Notamment Jean-Clair Todibo, son défenseur central de 23 ans et qui évolue chez les Aiglons depuis deux saisons désormais. Ayant prolongé récemment jusqu'en 2027, Todibo est devenu un véritable cadre de l'équipe et un titulaire indiscutable. L'ancien joueur du FC Barcelone ou de Schalke 04 a trouvé de la stabilité sur la Côte d'Azur et il ne cesse de murir au fur et à mesure des derniers mois. Auteur de bonnes performances, il s'est confié auprès de L'Equipe concernant un possible avenir en Bleu et il a affiché de belles ambitions, assurant y croire pour un appel de Didier Deschamps.

Todibo y croit pour les Bleus

"Honnêtement, je ne me sens pas loin des défenseurs centraux qui ont été appelés mais je ne fais pas de fixette et j’ai toujours été très réaliste. Collectivement, notre début de saison n’a pas été bon et ça ne me permettait pas d’imaginer être appelé. Après, si on avait été deuxièmes au moment de la liste, pourquoi pas… Je ne me suis pas fait d’illusions", a confié le défenseur central d'1m90.

Todibo, qui a notamment évolué avec William Saliba, sait qu'il doit encore faire quelques progrès mais il sent qu'il est sur le bon chemin et on pourrait donc bientôt le retrouver du côté de Clairefontaine. Il faudra pour cela que Nice réussisse à remonter au classement et que le défenseur central de 23 ans se mette encore plus en évidence lors des gros matchs. Avec une qualification déjà acquise pour les 8es de finale de la Ligue Europa Conference, Nice est encore en course en Europe et cela pourrait aider Todibo à bien se faire voir.