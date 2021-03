Nice : Grosse absence pour Boudaoui

Une saison frustrante pour Boudaoui, déjà blessé plus tôt dans la saison



L'OGC Nice est dans une bonne dynamique en Ligue 1. Vainqueur à Rennes, vendredi soir (1-2), l'équipe d'Adrian Ursea a su enchaîner avec un second succès consécutif, mercredi soir face au Nîmes Olympique lors de la 28ème journée du championnat de France (2-1) . Cependant, une mauvaise nouvelle s'est confirmée. Remplacé au début de la seconde période par Pierre Lees-Melou, Hicham Boudaoui va manquer les prochaines rencontres des Aiglons.Dans un communiqué publié ce jeudi sur son site officiel, le club azuréen a donné plus de détails sur la blessure subie par son joueur. "Mauvaise nouvelle pour Hicham Boudaoui et pour l’OGC Nice. Resté à terre au coeur de la première mi-temps de Nice – Nîmes (2-1), puis remplacé à la pause, l’international algérien a passé des examens médicaux ce jeudi., peut-on notamment lire. Le natif de Béchar s'était blessé en début de saison, souffrant d'une lacération du ménisque et il avait été indisponible près de 60 jours, du mois d'août jusqu'au mois d'octobre.Après la rencontre face à Rennes, Ursea avait été très élogieux envers son joueur, aligné dans l'entrejeu : "Il a tenu la dragée haute à un espoir du foot français, je dirais même qu’il a mis pas mal en difficulté Camavinga, autant offensivement que défensivement. Ça a été un match énorme de sa part", avait-il assuré en conférence de presse. Il faudra désormais composer sans lui pour les Aiglons, onzièmes de Ligue 1.