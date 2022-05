Nice - Galtier : "Pas un jour où je n'ai pas pensé au match et à cette finale"

"Un entraîneur n'existe pas sans ses joueurs"

Christophe Galtier a eu une obsession. Ce vendredi en conférence de presse, avant de défier Nantes en finale de la Coupe de France (samedi, 21h15) le technicien du club azuréen a avoué ce sentiment.Il y a eu un suivi très important de la part de mon encadrement pour observer Nantes", a-t-il expliqué, ne voyant pas de "favoris" entre les deux formations, et estimant le classement des deux équipes en Ligue 1 "sans valeur". Si Nice pointe à la 5ème position, l'équipe d'Antoine Kombouaré est située à la 9ème place.Concernant son ambition principale, elle demeure de gagner cette finale, qui est à ses yeux "la juste récompense d'une belle saison". "Ce n'est pas souvent que Nice a pu remporter ce trophée et participer à la finale de la Coupe de France.", a glissé Galtier. Ce dernier a également eu quelques mots à l'adresse de son capitaine, Dante (38 ans), présent à ses côtés devant la presse. Le natif de Marseille a valorisé la résilience de son défenseur central à qui il n'a "pas rendu la vie facile" en faisant tout son possible afin de le remplacer. "J'ai une grande admiration pour ce qu'il fait, ce qu'il dégage. Je suis sûr qu'il deviendra un très grand entraîneur dans les années à venir", a évalué le coach de l'OGC Nice.Après le titre de Champion de France avec Lille la saison passée, Galtier pourrait enchaîner avec un nouveau titre. De quoi flatter son ego ? Loin de là. "J'aime mes joueurs, mon métier et ce que je fais. Ça donne beaucoup d'investissement personnel. Quelque soit le club que je représente, je m'engage à fond.a jugé l'entraîneur de Nice.