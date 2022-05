Nice : Galtier enrage sur le point de pénalité

Il s'en est fallu de très peu. Si Serhou Guirassy n'avait pas inscrit un but égalisateur capital pour le Stade Rennais, dans les arrêts de jeu de la rencontre qui opposait les Bretons à Lille ce samedi (2-2), alors l'OGC Nice serait en Ligue Europa. Vainqueurs à l'arraché de Reims (2-3), les Aiglons devront toutefois se contenter d'une qualification en Ligue Europa Conférence. Pour leur entraîneur, l'amertume était présente après la rencontre. Il a visé une partie de ses supporters.



En conférence de presse d'après-match, Christophe Galtier est revenu sur cet objectif manqué et sur la raison qui, selon lui, a couté ce fameux billet pour la Ligue Europa à son équipe. "Les joueurs ont fait 20 victoires et ont gagné 67 points. Ça c'est la réalité. Avec 67 points, nous serions qualifiés directement pour la Ligue Europa."

"On nous a enlevé cette 4e place"

Alors que Nice compte officiellement 66 unités, Christophe Galtier mentionne en réalité le point perdu suite aux sanctions infligées par la Commission de discipline de la Ligue, après les incidents lors d'un match face à Marseille, avec notamment des supporters niçois descendus sur la pelouse pour s'en prendre aux joueurs phocéens. Le tacticien azuréen a d'ailleurs poursuivi sur le sujet. "Je suis déçu pour mes joueurs et j'ai un goût amer énorme, parce que finalement on nous a enlevé cette quatrième place."