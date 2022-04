Nice : Galtier appelle à une remise en question générale

De l'optimisme malgré tout. L'OGC Nice n'a plus gagné en Ligue 1 depuis le 5 mars dernier et le succès obtenu face au PSG (1-0), reste sur une défaite cuisante concédée contre Lens (3-0), mais Christophe Galtier a tenté de rester positif, ce vendredi en conférence de presse. À deux jours de la réception de Lorient pour le compte de la 32ème journée de Ligue 1 (dimanche, 13 heures), le technicien s'est montré conscient de la dynamique négative vécue par son équipe. Sondé sur le fait qu'elle traverse la période "la plus compliquée de la saison" sous ses ordres, le natif de Marseille a répondu par l'affirmative.

"On est dans une période où on manque de résultats"

"Oui. On est dans une période où on manque de résultats, mais même avec ça, nous ne sommes qu'à un point de la quatrième place (occupée par Strasbourg, ndlr) et les écarts sont minimes, avec des confrontations directes", a jugé Galtier, dans des propos retranscrits par L'Equipe. Exigeant plus de concentration et de détermination à ses joueurs, le technicien âgé de 55 ans a estimé qu' "il n'y aura aucun match facile", ni contre Lorient (en lutte pour le maintien), ni contre Monaco (qui vise l'Europe), ni face à Troyes (également en course pour le maintien).



En début de semaine, un échange s'est déroulé entre les joueurs et le staff, a confirmé Galtier, afin de voir ce qui n'avait été respecté contre Lens (3-0). "Après Lens, il y a aussi eu des échanges en interne, pas pour remobiliser, mais pour dire de faire attention. Chacun d'entre nous doit se remettre en question sur l'investissement et l'exigence qu'on doit avoir si on veut avoir l'ambition d'être européen", a-t-il précisé. Les premiers éléments de réponse devraient être connus face aux joueurs de Christophe Pélissier, qui restent sur un vrai carton infligé à l'AS Saint-Étienne (6-2).