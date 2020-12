Nice : Dante prolonge son contrat

Je ne pouvais pas rêver mieux pour Noël 🎁🎅🏿



Je me battrai tous les jours pour revenir et continuer à aider @ogcnice 🔴⚫️



Très fier de prolonger notre histoire ❤️



Baietaaaaaa 😘 pic.twitter.com/BAIyKwjjYH

Dans cet exercice 2020-2021 forcément différent en raison de la crise sanitaire et de l'enchaînement des rencontres, l'OGC Nice doit composer avec une absence fondamentale. Depuis le 1er novembre dernier, et une rupture des ligaments croisés survenue face à Angers, Dante, capitaine du club, n'est pas là. Sa blessure l'empêchera de pouvoir aider les Aiglons jusqu'à la fin de la saison. Alors qu'il était en fin de contrat en juin prochain, une bonne nouvelle vient de se produire. Le joueur de 37 ans a en effet officialisé la prolongation de son bail, sans toutefois en préciser la durée."On sait tous qu'ici une parole reste une parole. Je vous confie aussi que c'est mon plus gros cadeau de Noël. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont fait confiance, et je vous promets de travailler très très dur pour revenir encore plus fort et porter nos couleurs avec beaucoup de fierté", a commenté l'ancien joueur de Wolfsbourg et du Bayern Munich, ce vendredi. Sur son site officiel, l'OGC Nice a salué le prolongement de cette union : "L'ensemble de la famille OGC Nice est impatiente d'en découvrir les prochains chapitres. Soigne-toi bien, et reviens-nous vite, CommanDante !"Arrivé en 2016 à Nice, Dante a porté le maillot du club azuréen à 160 reprises (6 buts, 7 passes décisives), parvenant à devenir une référence dans une équipe qui, désormais, est relativement jeune. Onzième de Ligue 1, l'OGC Nice, victorieux face à Nîmes mercredi (0-2), affrontera l'Olympique Lyonnais, samedi soir dans l'optique de la seizième journée du championnat de France (21 heures).