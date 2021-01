Nice : Atal sera absent pendant 3 semaines

Atal et les blessures, une mauvaise série



Le point médical avant #OGCNASSE 👇

— OGC Nice (@ogcnice) January 29, 2021

Buteur décisif dans le succès de l'OGC Nice sur la pelouse de Lens (0-1), samedi dernier, Youcef Atal avait été gêné au niveau de la cuisse sur l'action. Les nouvelles sont tombées, et elles sont loin d'être réjouissantes car l'entraîneur des Aiglons, Adrian Ursea, a annoncé une longue indisponibilité en ce qui concerne le natif de Boghni, victime d'une lésion musculaire à la cuisse. "Il a un grade 2., a commenté le coach, lors de son point sur les blessés dans son groupe.Dans l'optique du match face à l'AS Saint-Étienne, dimanche en Ligue 1 (13 heures), il ne pourra pas non plus s'appuyer sur Morgan Schneiderlin et Rony Lopes, en phase de reprise. "Ils seront au top pour le match contre Monaco mercredi", a-t-il expliqué. Douzième du classement de Ligue 1,. Il avait manqué la reprise en raison d’une lésion aux ischio-jambiers et n’avait disputé que quatre matchs entre fin octobre et fin décembre. Cette saison, il a raté 10 matchs à cause des blessures et d'un test positif au coronavirus. La saison passée, il avait été opéré du genou, manquant 21 rencontres avec les Aiglons.