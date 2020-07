PSG : Neymar et la hantise d’une blessure

Le PSG s’est promené vendredi soir face à la modeste formation de Waasland-Beveren (7-0). Tout s’est bien passé au cours de cette rencontre et à son terme le bilan était largement positif. Cela étant, dans son analyse d’après-match, Neymar a jugé bon de mettre en avant un bémol, à savoir l’agressivité des joueurs adverses. Pour lui, les défenseurs belges ont fait preuve d’un excès de rugosité et il aurait pu en subir les conséquences. « Oui, nous avions un peu peur, a-t-il confié à beIN SPORTS. Nous sommes ici pour un match amical, donc ce genre de choses n'aurait pas dû se produire. Nous sommes ici pour nous préparer, mais aussi pour être prudents. Mais nous aussi, nous leur avons un peu répondu, donc il n'y a pas de problèmes. »

« Arriver dans les meilleures conditions pour le Final 8 »

Neymar s’est illustré durant cette partie en signant deux passes décisives et un but, mais aussi en multipliant les gestes techniques, parfois totalement superflus. L’ancien Barcelonais a décidé de prendre un maximum de plaisir, avant le début des choses sérieuses. Manifestement, certains de ses opposants du jour n'étaient pas enclins à le laisser faire.

Globalement, l’attaquant parisien s’est dit tout de même content de cette deuxième rencontre de préparation et de ce qu’elle a offert comme possibilité pour retrouver les repères et aussi gagner en confiance. « J'étais très heureux de revenir jouer à la maison et devant quelques fans notamment. Nous nous préparons petit à petit pour arriver au maximum en vue de la phase finale de la Ligue des champions. Le reste n'est pas très important. »

