Neymar-Alvaro, nouvelles images de l'altercation

La Ligue va-t-elle tirer au clair ce qu'il s'est passé entre Alvaro Rodriguez et Neymar Jr ? Sur de nouvelles images diffusées par beIN SPORTS MENA, détenteur de droits de la Ligue 1 au Moyen-Orient, on peut apercevoir, avec de nouveaux angles de caméras, les nombreuses altercations entre le défenseur espagnol et la star brésilienne lors du Classique dimanche soir. Ce qui aidera peut-être la commission de discipline de la LFP à savoir si Alvaro a eu des propos racistes envers Neymar.

Tuchel : "Neymar m'a dit qu'il avait subi des insultes racistes" :