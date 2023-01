Nantes : un premier paiement reçu de Cardiff, quatre ans après la mort d'Emiliano Sala

En janvier 2019, Emiliano Sala décédait tragiquement alors qu'il se rendait en avion du côté de Cardiff, où il venait de signer en provenance du FC Nantes. Auteur d'une superbe première partie de saison, l'attaquant argentin avait été débauché par Cardiff et il se rendait dans son nouveau club gallois lorsque son avion s'est crashé dans la Manche le 21 janvier 2019. Son corps avait été retrouvé le 7 février gisant dans la carcasse de l'avion au fond de la mer, lui qui était alors âgé de seulement 28 ans. Ce drame est resté dans toutes les mémoires mais du côté de Nantes et Cardiff, une guerre s'était rapidement mise en place concernant le secteur financier, avec le club gallois refusant de payer une indemnité financière. Seulement, la FIFA avait décidé de leur infliger une interdiction de recrutement pendant trois mercatos par la Fifa après avoir perdu en appel et Cardiff avait saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Cardiff vient d'envoyer un chèque à Nantes

Seulement, alors que Cardiff refusait de payer jusqu'ici, la BBC informe qu'un premier chèque a été envoyé au club nantais. Un chèque d'un montant de huit millions d'euros, alors que Mehmet Dalman, président de Cardiff avait indiqué en décembre avoir reçu une facture de Nantes pour un premier versement de 6 millions d’euros. Le versement est supérieur suite aux intérêts et Nantes a donc reçu un premier chèque pour le transfert de Sala. De son côté, le club gallois espère que suite à ce geste, la FIFA lève l’embargo sur les transferts imposé par l’instance internationale. Une demande après de l’EFL, instance qui gère la Championship (D2 anglaise), a aussi été faite dans le but de pouvoir recruter en janvier.