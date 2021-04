Nantes - Tensions dans le vestiaire nantais: "un groupe qui vit" pour Kombouaré

"Je les ai bousculés un peu et il y a eu du répondant en face", s'est-il réjoui en conférence de presse avant le derby dimanche à Rennes (13h00). Selon plusieurs médias, l'entraîneur nantais a exprimé sa colère dans le vestiaire dimanche avec un discours rude, avant de donner un coup de pied dans un sac. Le défenseur Nicolas Pallois a alors vivement réagi et le ton est brièvement monté. "Vous appelez ça des tensions, moi j'appelle ça un groupe qui vit", a insisté Kombouaré. "On est aujourd'hui 19e, il y a beaucoup de frustration, beaucoup de déception et de temps en temps, ça sort. J'aime bien !" "Ce serait très grave si après les matches, les joueurs allaient sur leur téléphone, prenaient leur douche et rentraient à la maison", a-t-il ajouté, tout en réfutant l'idée que les résultats pouvaient laisser certains joueurs indifférents.

"Ça faisait six matches que je prenais sur moi, là c'était le moment", a-t-il expliqué. "Maintenant ce qui est important surtout c'est de voir ce qui va se passer dimanche contre Rennes", a insisté l'entraîneur nantais. "On a bien bossé cette semaine, le groupe est prêt pour livrer un grand match. Il faudra des actes forts sur le terrain, et un résultat positif bien sûr". Embourbés à la 19e place, à quatre points du premier non-relégable, les Nantais sont pleinement engagés dans la lutte pour le maintien en Ligue 1, a assuré Kombouaré: "On y croit fortement, on a confiance en notre travail, confiance dans le groupe".