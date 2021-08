Nantes, prêt à rebondir ?

On aurait pu penser que le maintien décroché de justesse, la saison passée en barrage face à Toulouse, allait ramener les sourires du côté de la Jonelière, pour démarrer cette 9e saison de suite en Ligue 1. Mais le climat est bel et bien toujours aussi pesant sur les bords de l’Erdre. La fronde des supporters envers Waldemar Kita est en effet loin d’être éteinte, sans doute galvanisée par le projet de reprise monté par le « Collectif nantais » et mené entre autres par un ancien grand nom de la maison, Mickaël Landreau. Un contexte morose dans lequel Antoine Kombouaré et ses joueurs ont donc baigné durant toute la préparation, sans que le mercato n’apporte son lot de bonnes nouvelles.



Tant dans le sens des arrivées que des départs, c’est en effet le flou qui règne chez les Canaris. Pour les nouvelles têtes, l’ancien Espoir Wylan Cyprien va tenter de se relancer, tandis que dans le but le Parisien Rémy Descamps jouera la doublure d’Alban Lafont, définitivement transféré après deux ans de prêt. Côté départ, Imran Louza, l’une des révélations de la saison passée, est parti pour Watford. Peu de mouvements pour un effectif qui semblait déjà juste la saison passée, et qui devrait connaître de nouveaux départs, puisque le flou règne autour des cas de Randall Kolo Muani, Moses Simon, Ludovic Blas, ou même Alban Lafont, des hommes forts du maintien nantais.

Un premier rendez-vous à Monaco

Pour les arrivées, le chantier offensif inquiète Antoine Kombouaré. « J’attends encore des attaquants. C’est ce que j’aimerais. J’espère qu’il y aura des recrues, glissait le coach il ya quelques jours. Si vous regardez l’effectif que l’on a, on a un seul attaquant (en attendant les retours de Koulibaly et Kolo Muani, ndlr). C’est Renaud Emond. J’ai utilisé Marcus (Coco), j’ai mis à côté Roli Pereira de Sa et en deuxième mi-temps le petit Gor Manvelyan. Renaud Emond est le seul attaquant spécifique que l’on ait. » Même constat sur les postes de latéraux, où la profondeur de l’effectif ligérien inquiète. Au coeur de ces rumeurs, le technicien kanak tente de garder la tête haute, en imprimant à son groupe sa patte, lui qui n’a d’abord été appelé que pour une mission maintien, et qui vient de boucler sa première préparation estivale.

Une préparation qui s’est terminée avec une défaite face à Clermont (2-1), qui n’augure pas forcément d’un début de saison tonitruant. « Il y a eu des bonnes choses, on a bien bossé, on a mis en place des principes de jeu. Dans l’ensemble, c’est intéressant dans le contenu, hormis au dernier match. Après, il y a beaucoup trop de défaites, c’est ce que l’on va retenir. Ce ne sont que des matches amicaux, j’attends les joueurs sur la compétition. On les accompagne, je comprends les défaites car il y a eu beaucoup de travail, on a fait beaucoup de matches, des déplacements, décrypte l’ancien Parisien dans les colonnes de Ouest-France. Ça fait partie de la préparation. Il faut accepter les charges de travail et à partir d’aujourd’hui on va couper sur le plan athlétique pour que les joueurs récupèrent de la fraîcheur. Il y a pas mal de fatigue. Dans la dernière semaine, il faut alléger les séances. ». Le cap est mis vers la 1ère journée, vendredi, et un premier (délicat) déplacement à Monaco.